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За день в Україні "замінували" 600 об’єктів – поліція

Середа, 12 січня 2022, 18:32
Фото: Радіо Свобода

За добу 12 січня до поліції надійшло 9 хибних повідомлень про"мінування" 600 об’єктів у різних містах України.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова Клименка: "Наразі ми з’ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано 9 зловмисників в 9 областях держави, зокрема у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви скоєння злочину. Деякі особи перебували в стані алкогольного сп’яніння".

Деталі: Шеф поліції додав, що виклики про хибні "мінування" за 12 січня не пов’язують між собою. 

За його словами, частину хибних викликів отримують з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, часто від ув’язнених. На думку Клименка, такі хибні виклики мають на меті дестабілізацію суспільної та безпекової ситуації.

Він запевнив, що вибухотехніки та кінологи чергують у цілодобовому режимі та пильнують за безпекою громадян.

Крім того, Клименко підтвердив, що 12 січня повідомили про "мінування" усіх шкіл Дніпра – знову ж таки, наявність вибухівки не підтвердили.

Передісторія:

  • Поліцію повідомили про мінування міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Київ" ім. І. Сікорського. Поліцейські не знайшли небезпечних речовин чи вибухівкою.
  • Зранку 12 січня надійшов виклик про мінування всіх шкіл Львова. Згодом у Києві "вибухівку" шукали на центральних станціях метрополітену. Жодних підозрілих предметів чи вибухонебезпечних речовин також не виявили.
  • 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.
  • На Різдво 7 січня в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал і майже десяток торгово-розважальних центрів. Тоді з усіх місць евакуювали кілька сотень відвідувачів.
  • 25 грудня київську поліцію повідомили про "закладену вибухівку" на мосту Патона та у двох великих торгово-розважальних центрів "Блокбастер" і River Mall.

Українська правда
Теми: поліціяпранкерКиївДніпро


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