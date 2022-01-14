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Суд оштрафував організатора "вечірки блоґерів" у Львові

П'ятниця, 14 січня 2022, 16:57
Суд оштрафував організатора вечірки блоґерів у Львові
Фото з вечірки 27 листопада. ФОто: instagram-профіль Заліска

Суд у Львові оштрафував блоґера Олександра Заліска за порушення карантину на вечірці, яку він влаштував до свого дня народження 27 листопада в Будинку вчених у Львові.

Джерело: місцеве видання Zaxid.net з коментарем судді Олега Юрківа, який розглядав справу

Пряма мова Юрківа: "Засідання суду відбулось 13 січня. 

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Обвинуваченого Олександра Засліка не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу".

Передісторія: 

  • Instagram-блоґер Заліско влаштував "тусу блоґерів" до свого дня народження, що збігся із Днем пам’яті жертв голодоморів. Серед гостей було чимало блоґерів та ведучих. Один із них Володимир Остапчук опублікував на своїй сторінці в Instagram відео із заходу, підписавши її "Голодна туса".
  • Тоді чимало користувачів висловили обурення та засудили блоґера та його гостей за недоречність проведення гучної вечірки з еротичними танцями та розвагами в траурний день. Бренди та торгові марки, які підписали контракти на рекламу із Заліском, припинили співпрацювати з ним.
  • Через два дні львівська поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на блоґера. Вони твердили, що учасники вечірки не дотримувались соціальної дистанції та не мали одягнутих масок на обличчі.

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Теми: Львівкурйозсудсоцмережікарантин
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