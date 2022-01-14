Суд оштрафував організатора "вечірки блоґерів" у Львові

Суд у Львові оштрафував блоґера Олександра Заліска за порушення карантину на вечірці, яку він влаштував до свого дня народження 27 листопада в Будинку вчених у Львові.

Джерело: місцеве видання Zaxid.net з коментарем судді Олега Юрківа, який розглядав справу

Пряма мова Юрківа: "Засідання суду відбулось 13 січня.

Обвинуваченого Олександра Засліка не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу".

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