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Суд оштрафовал организатора "вечеринки блогеров" во Львове

Пятница, 14 января 2022, 17:57

Суд во Львове оштрафовал блогера Александра Залиска за нарушение карантина на вечеринке, которую он устроил к своему дню рождения 27 ноября в Доме ученых во Львове.

Источник: местное издание Zaxid.net с комментарием судьи Олега Юркива, рассматривавшего дело

Прямая речь Юркива: "Заседание суда прошло 13 января.

Обвиняемого Александра Заслика не было при рассмотрении дела. Его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа".

Предыстория:

  • Instagram-блогер Залиско устроил "тусу блогеров" к своему дню рождения, совпавшему с Днем памяти жертв голодоморов. Среди гостей было немало блогеров и ведущих. Один из них Владимир Остапчук опубликовал на своей странице в Instagram видео с мероприятия, подписав ее "Голодная туса".
  • Тогда многие пользователи выразили возмущение и осудили блогера и его гостей за неуместность проведения громкой вечеринки с эротическими танцами и развлечениями в траурный день. Бренды и торговые марки, у которых были контракты о сотрудничестве с Залеском, начали разрывать с ним связи.
  • Через два дня львовская полиция составила протокол об административном правонарушении на блогера. Они утверждали, что участники вечеринки не соблюдали социальную дистанцию ​​и не имели одетых масок на лице, нарушив правила карантина.

Темы: Львовкурьезсудсоцсетикарантин


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