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Естонія допомагає Україні у зв’язку з кібератакою – прем’єр-міністр

П'ятниця, 14 січня 2022, 17:05
Естонія допомагає Україні у зв’язку з кібератакою – прем’єр-міністр
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Фото: Getty Images

Прем’єрка Естонії Кая Каллас засудила кібератаку на сайти українських держустанов.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавні кібератаки проти України, які викликають особливе занепокоєння в нинішній безпековій ситуації. Тих, хто стоїть за цим, потрібно притягнути до відповідальності. Естонія допомагає Україні у зв’язку з цією атакою та загалом з метою підвищення її  можливостей у сфері кібербезпеки" - написала Каллас.

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Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

ВІДЕО ДНЯ

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

ЄС і НАТО засудили кібератаку.

Теми: кібербезпекаЕстоніяхакери
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