Естонія допомагає Україні у зв’язку з кібератакою – прем’єр-міністр

Прем’єрка Естонії Кая Каллас засудила кібератаку на сайти українських держустанов.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавні кібератаки проти України, які викликають особливе занепокоєння в нинішній безпековій ситуації. Тих, хто стоїть за цим, потрібно притягнути до відповідальності. Естонія допомагає Україні у зв’язку з цією атакою та загалом з метою підвищення її можливостей у сфері кібербезпеки" - написала Каллас.

Реклама:

We strongly condemn the recent cyber-attacks against #Ukraine, which are especially worrying in the current security situation. Those behind will need to be brought to justice. 🇪🇪 helps 🇺🇦 in connection to this attack & in general to increase their cyber security capabilities.