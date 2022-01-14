Естонія допомагає Україні у зв’язку з кібератакою – прем’єр-міністр

Прем’єрка Естонії Кая Каллас засудила кібератаку на сайти українських держустанов.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавні кібератаки проти України, які викликають особливе занепокоєння в нинішній безпековій ситуації. Тих, хто стоїть за цим, потрібно притягнути до відповідальності. Естонія допомагає Україні у зв’язку з цією атакою та загалом з метою підвищення її можливостей у сфері кібербезпеки" - написала Каллас.

We strongly condemn the recent cyber-attacks against #Ukraine, which are especially worrying in the current security situation. Those behind will need to be brought to justice. 🇪🇪 helps 🇺🇦 in connection to this attack & in general to increase their cyber security capabilities. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 14, 2022

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

ЄС і НАТО засудили кібератаку.