Эстония помогает Украине в связи с кибератакой – премьер-министр

Премьер Эстонии Кая Каллас осудила кибератаку на сайты украинских госучреждений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем недавние кибератаки против Украины, которые вызывают особое беспокойство в нынешней ситуации с безопасностью. Тех, кто за этим стоит, нужно привлечь к ответственности. Эстония помогает Украине в связи с этой атакой и в целом с целью повышения ее возможностей в сфере кибербезопасности". - написала Каллас.

We strongly condemn the recent cyber-attacks against #Ukraine, which are especially worrying in the current security situation. Those behind will need to be brought to justice. 🇪🇪 helps 🇺🇦 in connection to this attack & in general to increase their cyber security capabilities.