Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония помогает Украине в связи с кибератакой – премьер-министр

Пятница, 14 января 2022, 17:05
Эстония помогает Украине в связи с кибератакой – премьер-министр
Премьер-министер Эстонии Кая Каллас. Фото: Getty Images

Премьер Эстонии Кая Каллас осудила кибератаку на сайты украинских госучреждений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем недавние кибератаки против Украины, которые вызывают особое беспокойство в нынешней ситуации с безопасностью. Тех, кто за этим стоит, нужно привлечь к ответственности. Эстония помогает Украине в связи с этой атакой и в целом с целью повышения ее возможностей в сфере кибербезопасности". - написала Каллас.

Реклама:

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдавшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.

ВИДЕО ДНЯ

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

ЕС и НАТО осудили кибератаку.

Темы: кибербезопасностьЭстонияхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
кибербезопасность
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Украина официально вступила в киберцентр при НАТО
Российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: