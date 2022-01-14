Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эстония помогает Украине в связи с кибератакой – премьер-министр

Пятница, 14 января 2022, 18:05
Премьер-министер Эстонии Кая Каллас. Фото: Getty Images

Премьер Эстонии Кая Каллас осудила кибератаку на сайты украинских госучреждений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем недавние кибератаки против Украины, которые вызывают особое беспокойство в нынешней ситуации с безопасностью. Тех, кто за этим стоит, нужно привлечь к ответственности. Эстония помогает Украине в связи с этой атакой и в целом с целью повышения ее возможностей в сфере кибербезопасности". - написала Каллас.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдавшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

ЕС и НАТО осудили кибератаку.

Темы: кибербезопасностьЭстонияхакеры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

фотоПорошенко после суда "празднует" в столичном ресторане

В Госдуме просят Путина признать "республики" ОРДЛО

В ДБР недовольны мерой пресечения для Порошенко: думают над апелляцией

Все новости...
кибербезопасность
Кибератаку на сайты правительства осуществили через одну IT-компанию
Можно было предотвратить: стало известно, почему "легли" правительственные сайты
Хакеры пытались атаковать и сайт НБУ: информационные системы работают в штатном режиме
Последние новости
21:22
Новости 19 января: восстановление стоимости евробондов, "ковидная тысяча" на лекарства
21:09
Просрочка по кредитам под госгарантии превышает 2,4 миллиарда долларов – депутат
21:00
Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО
20:51
Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении всего правления немецких "Зеленых"
20:47
Продовольственно-зерновая корпорация обанкротится. Миллиард долларов кредита будет возвращать Кабмин – нардеп
20:41
ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками
20:14
Премьер Латвии: реальная угроза для Кремля – распространение демократии из Украины на Россию
19:59
фотоМужчина утонул во время купания в Киевской области
19:55
Курс валют: гривня приостановила падение
19:50
ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение
Все новости...