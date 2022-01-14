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Россия планирует спецоперацию по вторжению в Украину в январе-феврале – США

Пятница, 14 января 2022, 18:34
фото AFP/Getty Images

США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.

Источник: CNN со ссылкой на американских чиновников

Детали: По данным одного из должностных лиц, в РФ для этого подготовили целую группу оперативников. Они прошли специальный курс подготовки по ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения диверсий.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обратил внимание, что эта информация подтверждает недавнее заявление Главного управления разведки Украины, согласно которому российские спецслужбы готовят провокации против войск РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Салливан пообещал, что в течение следующих суток у его ведомства будет больше подробностей касательно коварных планов России, и он поделится ими с прессой.

Чиновник уточнил, что российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля.

Салливан сравнил ситуацию с вторжением РФ в Крым в 2014 году.

По его словам, в США также заметили, как в последнее время российские "субъекты влияния" начали продвигать среди россиян, в частности в соцсетях, тему вторжения в Украину из-за якобы "ухудшения в стране ситуации с правами человека" и "повышения уровня воинственности у украинских лидеров".

Что было раньше: В пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами провокаций против военнослужащих РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаармияВооруженные силыСША


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