Россия планирует спецоперацию по вторжению в Украину в январе-феврале – США

США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.

Источник: CNN со ссылкой на американских чиновников

Детали: По данным одного из должностных лиц, в РФ для этого подготовили целую группу оперативников. Они прошли специальный курс подготовки по ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения диверсий.

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Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обратил внимание, что эта информация подтверждает недавнее заявление Главного управления разведки Украины, согласно которому российские спецслужбы готовят провокации против войск РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Салливан пообещал, что в течение следующих суток у его ведомства будет больше подробностей касательно коварных планов России, и он поделится ими с прессой.

Чиновник уточнил, что российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля.

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Салливан сравнил ситуацию с вторжением РФ в Крым в 2014 году.

По его словам, в США также заметили, как в последнее время российские "субъекты влияния" начали продвигать среди россиян, в частности в соцсетях, тему вторжения в Украину из-за якобы "ухудшения в стране ситуации с правами человека" и "повышения уровня воинственности у украинских лидеров".

Что было раньше: В пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами провокаций против военнослужащих РФ, чтобы обвинить в этом Украину.