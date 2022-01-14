Найближчих соратників Навального внесли до списку терористів у Росії
П'ятниця, 14 січня 2022, 18:51
Росфінмоніторинг включив соратників опозиційного російського політика Олексія Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова до переліку організацій та фізосіб, яких вважають причетними до екстремістської діяльності чи тероризму.
Джерело: "Медуза" з посиланням на офіційні дані Росмоніторингу
Деталі: Волкова та Жданова внесли до списку як людей, яких вважають причетними до терористичної або екстремістської діяльності.
Зазначається, що люди, включені до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу, обмежені у можливості здійснювати банківські операції – їхні рахунки блокуються.
Нагадаємо: 28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів Навального.