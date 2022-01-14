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Найближчих соратників Навального внесли до списку терористів у Росії

П'ятниця, 14 січня 2022, 18:51
ОЛЕКСІЙ НАВАЛЬНИЙ ТА ЙОГО ПРИБІЧНИКИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Росфінмоніторинг включив соратників опозиційного російського політика Олексія Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова до переліку організацій та фізосіб, яких вважають причетними до екстремістської діяльності чи тероризму.

Джерело: "Медуза" з посиланням на офіційні дані Росмоніторингу

Деталі: Волкова та Жданова внесли до списку як людей, яких вважають причетними до терористичної або екстремістської діяльності.

Зазначається, що люди, включені до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу, обмежені у можливості здійснювати банківські операції – їхні рахунки блокуються.

Нагадаємо: 28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів Навального.

Теми: НавальнийРосіяПутінпропаганда
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