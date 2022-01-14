Ближайших соратников Навального внесли в список террористов в России
Пятница, 14 января 2022, 18:51
Росфинмониторинг включил соратников оппозиционного российского политика Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
Источник: "Медуза" со ссылкой на официальные данные Росмониторинга
Детали: Волкова и Жданова внесли в список как людей, которых считают причастными к террористической или экстремистской деятельности.
Отмечается, что люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета блокируются.
Напомним: 28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов Навального.