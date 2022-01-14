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Ближайших соратников Навального внесли в список террористов в России

Пятница, 14 января 2022, 17:51
Ближайших соратников Навального внесли в список террористов в России
АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ И ЕГО СТОРОННИКИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Росфинмониторинг включил соратников оппозиционного российского политика Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Источник: "Медуза" со ссылкой на официальные данные Росмониторинга

Детали: Волкова и Жданова внесли в список как людей, которых считают причастными к террористической или экстремистской деятельности.

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Отмечается, что люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета блокируются.

Напомним: 28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов Навального.

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Темы: НавальныйРосcияПутинпропаганда
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