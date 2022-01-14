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Торговці людьми не отримуватимуть умовні терміни: МВС анонсувало законопроєкт

П'ятниця, 14 січня 2022, 18:42
Торговці людьми не отримуватимуть умовні терміни: МВС анонсувало законопроєкт
фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ працює над законопроєктом, який має посилити кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.

Джерело: МВС

Деталі: Очільник відомства Денис Монастирський розповів, що разом із парламентарями підготували законопроєкт, аби посилити боротьбу з торгівлею людьми.

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Законопроєкт передбачає:

 - унеможливлення отримання торговцями людьми умовного позбавлення волі, щоб зробити їхнє покарання адекватним вчиненому ними злочину;
 - неврахування згоди жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію під час кваліфікації дій трафікерів;
 - посилення покарання за торгівлю людьми у складі злочинної групи.

Монастирський розповів, що минулого року поліція виявила на 10% більше фактів торгівлі людьми, ніж раніше.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: МВСторгівлязаконодавствоМонастирський
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