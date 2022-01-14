Торговці людьми не отримуватимуть умовні терміни: МВС анонсувало законопроєкт
П'ятниця, 14 січня 2022, 19:42
Міністерство внутрішніх справ працює над законопроєктом, який має посилити кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.
Джерело: МВС
Деталі: Очільник відомства Денис Монастирський розповів, що разом із парламентарями підготували законопроєкт, аби посилити боротьбу з торгівлею людьми.
Законопроєкт передбачає:
- унеможливлення отримання торговцями людьми умовного позбавлення волі, щоб зробити їхнє покарання адекватним вчиненому ними злочину;
- неврахування згоди жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію під час кваліфікації дій трафікерів;
- посилення покарання за торгівлю людьми у складі злочинної групи.
Монастирський розповів, що минулого року поліція виявила на 10% більше фактів торгівлі людьми, ніж раніше.
Українська правда