Торговці людьми не отримуватимуть умовні терміни: МВС анонсувало законопроєкт

Міністерство внутрішніх справ працює над законопроєктом, який має посилити кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.

Джерело: МВС

Деталі: Очільник відомства Денис Монастирський розповів, що разом із парламентарями підготували законопроєкт, аби посилити боротьбу з торгівлею людьми.

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Законопроєкт передбачає:

- унеможливлення отримання торговцями людьми умовного позбавлення волі, щоб зробити їхнє покарання адекватним вчиненому ними злочину;

- неврахування згоди жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію під час кваліфікації дій трафікерів;

- посилення покарання за торгівлю людьми у складі злочинної групи.

Монастирський розповів, що минулого року поліція виявила на 10% більше фактів торгівлі людьми, ніж раніше.