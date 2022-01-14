Торговцы людьми не будут получать условные сроки: МВД анонсировало законопроект
Пятница, 14 января 2022, 19:42
Министерство внутренних дел работает над законопроектом, усиливающим уголовную ответственность за торговлю людьми.
Источник: МВД
Детали: Глава ведомства Денис Монастырский рассказал, что вместе с парламентариями подготовили законопроект, чтобы усилить борьбу с торговлей людьми.
Законопроект предусматривает:
- предотвращение получения торговцами людьми условного лишения свободы, чтобы сделать их наказание адекватным совершенному ими преступлению;
- неучет согласия жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию при квалификации действий трафикеров;
– усиление наказания за торговлю людьми в составе преступной группы.
Монастырский рассказал, что в прошлом году полиция обнаружила на 10% больше фактов торговли людьми, чем раньше.
Украинская правда