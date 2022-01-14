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Торговцы людьми не будут получать условные сроки: МВД анонсировало законопроект

Пятница, 14 января 2022, 19:42
фото: МВД

Министерство внутренних дел работает над законопроектом, усиливающим уголовную ответственность за торговлю людьми.

Источник: МВД

Детали: Глава ведомства Денис Монастырский рассказал, что вместе с парламентариями подготовили законопроект, чтобы усилить борьбу с торговлей людьми.

Законопроект предусматривает:

 - предотвращение получения торговцами людьми условного лишения свободы, чтобы сделать их наказание адекватным совершенному ими преступлению;

 - неучет согласия жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию при квалификации действий трафикеров;

 – усиление наказания за торговлю людьми в составе преступной группы.

Монастырский рассказал, что в прошлом году полиция обнаружила на 10% больше фактов торговли людьми, чем раньше.

Украинская правда
Темы: МВДторговлязаконодательствоМонастырский


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