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Військовим льотчикам підвищили зарплатню

П'ятниця, 14 січня 2022, 22:19
фото: міноборони

Наказом міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних силах збільшено виплати військовим льотчикам. Підвищена зарплатня на 10-16 тисяч нараховується з 1 січня.

Джерело: Резніков, якого цитує Міноборони

Пряма мова Резнікова:  "Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових.

Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й у порівнянні з колегами в інших відомствах сектору національної безпеки та оборони…

До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить президент України".

Деталі: За словами міністра, у 2022 році на збільшення виплат для військових льотчиків витратять 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн.

Українська правда
Теми: МіноборониавіаРезніковЗбройні сили


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