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Военным летчикам повысили зарплату

Пятница, 14 января 2022, 21:19
Военным летчикам повысили зарплату
фото: минобороны

Приказом министра обороны Алексея Резникова в рамках первого этапа повышения денежного довольствия в Вооруженных силах увеличены выплаты военным летчикам. Повышенная зарплата на 10-16 тысяч начисляется с 1 января.

Источник: Резников, которого цитирует Минобороны

Прямая речь Резникова: "Я уже отмечал, что в прошлом году нам удалось на 2,5 млрд грн. увеличить бюджет Минобороны. И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных.

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Мы уже повысили выплаты для практикующих медиков. Пилоты в Вооруженных Силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны.

До конца января будут еще решения в этой сфере. Наша цель – в течение года постепенно подготовиться к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного довольствия в рамках тех задач, которые ставит президент Украины".

Детали: По словам министра, в 2022 году на увеличение выплат для военных летчиков потратят 251 млн. грн. В среднем выплаты для каждого специалиста возрастут на 10 – 16 тыс. грн.

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Украинская правда
Темы: МинобороныавиаРезниковВооруженные силы
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