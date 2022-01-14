Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала щодо посадовця Офісу генерального прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13 січня його впіймали на вимаганні хабаря розміром 4 мільйони гривень.

Джерело: ВАКС, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора Захара Антипова.

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Запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року, його альтернативою визначена застава у розмірі 2 млн. 471 тис. грн.

Антипова взяли під варту у залі суду.

За умови внесення застави на нього будуть покладені додаткові обов’язки, зокрема: не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон.

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