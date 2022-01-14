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Арестовали чиновника ОГП, которого поймали на вымогательстве взятки в 4 млн

Пятница, 14 января 2022, 23:16
фото: ОГП

Судья Высшего антикоррупционного суда избрала в отношении чиновника Офиса генерального прокурора меру пресечения в виде содержания под стражей. 13 января его поймали на вымогательстве взятки в размере 4 миллиона гривен.

Источник: ВАКС, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, речь идет о заместителе начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захаре Антипове.

Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года, ее альтернативой определен залог в размере 2 млн. 471 тыс. грн.

Антипова взяли под стражу в зале суда.

При внесении залога на него будут возложены дополнительные обязанности, в частности: не отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора; сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт для выезда за границу.

Предыстория: Детективы НАБУ Антипова разоблачили на мошенничестве и вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораАнтикоррупционный судвзятка


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