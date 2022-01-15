У прифронтових зонах Донбасу не відбудуться місцеві вибори в березні – ЦВК

Центральна виборча комісія отримала відповідь від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій про неможливість організації підготовки та проведення 27 березня 2022 року перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей".

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Деталі: Зокрема, в отриманих відповідях повідомляється про те, що "у зв’язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року".

Окрім того, як зазначається у протоколі робочої наради з питання проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, "Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на не підконтрольній українській владі території зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених положеннями Мінських угод, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення".

Також, за інформацією обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій, "в умовах всеохоплюючого режиму припинення вогню незаконні збройні формування активно застосовують тактику дистанційного мінування, підпали сухостою поблизу позицій Збройних Сил України та населених пунктів".

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Таким чином, "обласні військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 27 березня 2022 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей".

До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Нагадаємо: Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушували брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожували штрафами та звільненнями.