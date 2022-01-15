Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В прифронтовых зонах Донбасса не пройдут местные выборы в марте – ЦИК

Суббота, 15 января 2022, 01:58
фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия получила ответ от Донецкой и Луганской областных государственных администраций о невозможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.

Источник: ЦИК

Дословно: "В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Детали: В частности, в полученных ответах сообщается, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".

Кроме того, как отмечается в протоколе рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, "Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на не подконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений своими характеристиками позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения.

Также, по информации областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций, "в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, подверглись сухостою вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов".

Таким образом, "областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

В число таких общин относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Напомним: Жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляли участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.

Украинская правда
Темы: ДонбассвиборыЦИК


powered by lun.ua
Главное сегодня

Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден

Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

фотоПорошенко после суда празднует в столичном ресторане

Все новости...
Донбасс
Глава МИД Франции вместе с немецкой коллегой посетит линию разграничения на Донбассе
Оккупанты стреляли из минометов и гранатометов возле Водяного
Боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
Последние новости
07:17
Штаб ООС: Двое суток подряд на Донбассе сохраняется "тишина"
06:56
Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине – СМИ
06:38
Мир снова пересек отметку в 3 млн новых случаев коронавируса в сутки
05:45
Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания на фоне противостояния с США
04:47
Новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию против Covid
03:50
После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ
03:19
Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом
02:50
В Ивано-Франковской области обнаружили штамм "омикрон"
01:51
ВОЗ рекомендует странам не запрещать международные путешествия из-за "омикрона"
00:52
"Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию – Блинкен
Все новости...