В прифронтовых зонах Донбасса не пройдут местные выборы в марте – ЦИК

Центральная избирательная комиссия получила ответ от Донецкой и Луганской областных государственных администраций о невозможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.

Источник: ЦИК

Дословно: "В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

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Детали: В частности, в полученных ответах сообщается, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".

Кроме того, как отмечается в протоколе рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, "Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на не подконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений своими характеристиками позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения.

Также, по информации областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций, "в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, подверглись сухостою вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов".

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Таким образом, "областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

В число таких общин относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Напомним: Жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляли участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожали штрафами и увольнениями.