Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Першу "ракетку" світу затримала імміграційна служба Австралії

Субота, 15 січня 2022, 02:54
Першу ракетку світу затримала імміграційна служба Австралії
Новак Джокович, фото: Getty Images

Першу "ракетку" світу Новака Джоковича затримали в Австралії в суботу вранці (за місцевим часом) відповідно до ухвали суду.

Джерело: CNN

Деталі: Джоковичу імміграційні служби двічі анулювали візу, оскільки він не вакцинований проти Covid-19.

Реклама:

Його справу Федеральний суд Австралії розгляне у неділю. Уряд країни погодився не депортувати Джоковича до завершення розгляду його справи.

Якщо подана Джоковичим апеляція матиме позитивний результат, йому вдасться взяти участь у жеребкуванні Australian Open у понеділок.

Що передувало: Австралія вдруге скасувала візу першій "ракетці" світу Новаку Джоковичу, заявивши, що не вакцинований проти Covid-19 тенісист може становити ризик для здоров'я, і фактично припинивши його заявку на рекордний 21-й титул Великого шолома на Australian Open.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Австраліяспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Австралія
Троє морпіхів США загинули під час авіакатастрофи в Австралії
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Австралійський блогер випадково зафільмував хвіст завмерлого кита у відкритому морі
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: