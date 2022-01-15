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Першу "ракетку" світу затримала імміграційна служба Австралії

Субота, 15 січня 2022, 03:54
Новак Джокович, фото: Getty Images

Першу "ракетку" світу Новака Джоковича затримали в Австралії в суботу вранці (за місцевим часом) відповідно до ухвали суду.

Джерело: CNN

Деталі: Джоковичу імміграційні служби двічі анулювали візу, оскільки він не вакцинований проти Covid-19.

Його справу Федеральний суд Австралії розгляне у неділю. Уряд країни погодився не депортувати Джоковича до завершення розгляду його справи.

Якщо подана Джоковичим апеляція матиме позитивний результат, йому вдасться взяти участь у жеребкуванні Australian Open у понеділок.

Що передувало: Австралія вдруге скасувала візу першій "ракетці" світу Новаку Джоковичу, заявивши, що не вакцинований проти Covid-19 тенісист може становити ризик для здоров'я, і фактично припинивши його заявку на рекордний 21-й титул Великого шолома на Australian Open.

Теми: Австраліяспорт
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