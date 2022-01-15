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Первую "ракетку" мира задержала иммиграционная служба Австралии

Суббота, 15 января 2022, 03:54
Новак Джокович, фото: Getty Images

Первую "ракетку" мира Новака Джоковича задержали в Австралии в субботу утром (по местному времени) в соответствии с решением суда.

Источник: CNN

Детали: Джоковичу иммиграционные службы дважды аннулировали визу, поскольку он не вакцинирован против Covid-19.

Его дело Федеральный суд Австралии рассмотрит в воскресенье. Правительство страны согласилось не депортировать Джоковича до завершения рассмотрения его дела.

Если поданная Джоковичем апелляция будет иметь положительный результат, ему удастся принять участие в жеребьевке Australian Open в понедельник.

Что предшествовало: Австралия во второй раз отменила визу первой "ракетке" мира Новаку Джоковичу, заявив, что не вакцинированный против Covid-19 теннисист может представлять риск для здоровья, и фактически прекратив его заявку на рекордный 21-й титул Большого шлема на Australian Open.

Темы: Австралияспорт


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