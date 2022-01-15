Штати обговорили постачання газу в ЄС у разі вторгнення Росії в Україну – Reuters

Представники Держдепартаменту Штатів звернулися до енергетичних компаній із запитом, чи зможуть вони забезпечити додаткові постачання газу в разі потреби.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Як повідомляє видання, це питання виникло на тлі стурбованості США через те, що "Росія готується до можливого нового військового нападу" на Україну.

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"Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити це постачання.

Будь-які перебої в постачанні російського газу до Європи посилили б енергетичну кризу, спричинену дефіцитом палива", – ідеться в публікації.

Компанії повідомили урядовцям США, що "глобальні поставки газу обмежені, і що доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії", – зазначають джерела.

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За інформацією Reuters, обговорення Держдепартаменту з енергетичними компаніями вів старший радник з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

При цьому Держдепартамент, як зазначив співрозмовник видання, не просив компанії нарощувати виробництво.

"Ми обговорили низку непередбачених ситуацій і обговорили спільні дії з нашими партнерами та союзниками", – повідомило джерело.

Інші джерела повідомили, що "не лише запитали в компаній, які вони мають можливості для збільшення поставок, але і чи є у них можливість збільшити експорт і в разі необхідності відкласти технічне обслуговування на місцях".

Невідомо, до яких саме компаній звернулися представники Держдепу.

Royal Dutch Shell, ConocoPhillips і Exxon відмовилися від коментарів. Chevron Corp, Total, Equinor і Qatar Energy не відразу відповіли на запит про коментар.

Проте одне з джерел повідомило, що "його компанію запитали, чи має вона можливість відкласти технічне обслуговування на газових родовищах у разі необхідності".

Прессекретар Ради національної безпеки США не коментував перемовин з енергетичними компаніями, але підтвердив, що планування на випадок надзвичайних ситуацій триває.

"Оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів їх зменшення – це належне управління та стандартна практика", – сказав речник.

Нагадаємо: США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.