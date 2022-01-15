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Штати обговорили постачання газу в ЄС у разі вторгнення Росії в Україну – Reuters

Субота, 15 січня 2022, 05:45
фото: Getty Images

Представники Держдепартаменту Штатів звернулися до енергетичних компаній із запитом, чи зможуть вони забезпечити додаткові постачання газу в разі потреби.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Як повідомляє видання, це питання виникло на тлі стурбованості США через те, що "Росія готується до можливого нового військового нападу" на Україну.

"Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити це постачання.

Будь-які перебої в постачанні російського газу до Європи посилили б енергетичну кризу, спричинену дефіцитом палива", – ідеться в публікації.

Компанії повідомили урядовцям США, що "глобальні поставки газу обмежені, і що доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії", – зазначають джерела.

За інформацією Reuters, обговорення Держдепартаменту з енергетичними компаніями вів старший радник з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

При цьому Держдепартамент, як зазначив співрозмовник видання, не просив компанії нарощувати виробництво.

"Ми обговорили низку непередбачених ситуацій і обговорили спільні дії з нашими партнерами та союзниками", – повідомило джерело.

Інші джерела повідомили, що "не лише запитали в компаній, які вони мають можливості для збільшення поставок, але і чи є у них можливість збільшити експорт і в разі необхідності відкласти технічне обслуговування на місцях".

Невідомо, до яких саме компаній звернулися представники Держдепу.

Royal Dutch Shell, ConocoPhillips і Exxon відмовилися від коментарів. Chevron Corp, Total, Equinor і Qatar Energy не відразу відповіли на запит про коментар.

Проте одне з джерел повідомило, що "його компанію запитали, чи має вона можливість відкласти технічне обслуговування на газових родовищах у разі необхідності".

Прессекретар Ради національної безпеки США не коментував перемовин з енергетичними компаніями, але підтвердив, що планування на випадок надзвичайних ситуацій триває.

"Оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів їх зменшення – це належне управління та стандартна практика", – сказав речник.

Нагадаємо: США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.

Теми: СШАгазРосія
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