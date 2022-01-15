Представители Госдепартамента Штатов обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае необходимости.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Как сообщает издание, этот вопрос возник на фоне обеспокоенности США из-за того, что "Россия готовится к возможному новому военному нападению" на Украину.

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"Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки.

Любые перебои в поставках российского газа в Европу усилили бы энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива", – говорится в публикации.

Компании сообщили правительственным чиновникам США, что "глобальные поставки газа ограничены, и что доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России", – утверждают источники.

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По информации Reuters, обсуждение Госдепартамента с энергетическими компаниями вел старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

При этом Госдепартамент, как отметил источник, не просил компании наращивать производство.

"Мы обсудили ряд непредвиденных ситуаций и обсудили совместные действия с нашими партнерами и союзниками", – сообщил источник.

Другие источники сообщили, что "не только спросили у компаний, какие у них есть возможности для увеличения поставок, но и есть ли у них возможность увеличить экспорт и в случае необходимости отложить техническое обслуживание на местах".

Неизвестно, к каким именно компаниям обратились представители Госдепа.

Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев. Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy не сразу ответили на запрос о комментарии.

Однако один из источников сообщил, что "его компанию спросили, есть ли у нее возможность отложить техническое обслуживание на газовых месторождениях в случае необходимости".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США не комментировал переговоры с энергетическими компаниями, но подтвердил, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций продолжается.

"Оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей их уменьшения – это надлежащее управление и стандартная практика", – сказал спикер.

Напомним: США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.