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За добу у світі від коронавірусу померли понад 3 тисячі людей

Субота, 15 січня 2022, 07:08
фото: Getty Images

13 січня у світі діагностували 3 173 268 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом у світі за добу від недуги померли 3 108 осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

Зокрема, у США зафіксували понад 805 тисяч, у Франції – понад 329 тисяч і в Індії – понад 268 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія та Іспанія. Україна – на 33 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 140), Росії (739), Індії (430 ). Загалом у світі за добу від недуги померли 3 108 осіб.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Італія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 265 332 870 осіб. Наразі нараховується понад 53 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 547 169 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 13 січня в Україні зафіксували 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусу, 140 хворих померли, водночас одужали 7 285 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус
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