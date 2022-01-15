За сутки в мире от коронавируса умерли более 3 тысяч человек

13 января в мире диагностировали 3 173 268 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире за сутки от недуга умерли 3 108 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

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В частности, в США зафиксировали более 805 тысяч, во Франции – более 329 тысяч и в Индии – более 268 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Испания. Украина – на 33 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 140), России (739), Индии (430). Всего в мире за сутки от недуга умерли 3108 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Испания.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Италия.

За все время пандемии излечились от болезни 265 332 870 человек. В настоящее время насчитывается более 53 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 547 169 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 13 января в Украине зафиксировали 10 476 новых подтвержденных случаев коронавируса, 140 больных умерли, вместе с тем выздоровели 7 285 человек.

Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.