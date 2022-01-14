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В Україні знову понад 10 тисяч covid-хворих за добу, але смертей дещо менше

П'ятниця, 14 січня 2022, 07:20
В Україні знову понад 10 тисяч covid-хворих за добу, але смертей дещо менше
Фото pixabay.com

За добу 13 січня в Україні зафіксували 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусу, 140 хворих померли, водночас одужали 7 285 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих 663 дітей та 241 медпрацівник. 1 656 осіб госпіталізували.

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Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (1193), Львівській (1001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) та Сумській (538) областях. 

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 737 510 осіб; 98 068 хворих померли, подолали вірус загалом 3 545 111 осіб.

Передісторія:

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Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія
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