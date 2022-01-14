Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні знову понад 10 тисяч covid-хворих за добу, але смертей дещо менше

П'ятниця, 14 січня 2022, 08:20
Фото pixabay.com

За добу 13 січня в Україні зафіксували 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусу, 140 хворих померли, водночас одужали 7 285 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих 663 дітей та 241 медпрацівник. 1 656 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (1193), Львівській (1001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) та Сумській (538) областях. 

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 737 510 осіб; 98 068 хворих померли, подолали вірус загалом 3 545 111 осіб.

Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Блінкен: Безкарність дій Росії проти України відкриє скриньку Пандори

Ердоган зібрався в Україну і кличе Зеленського та Путіна на переговори до Туреччини

фотоДержсекретар США прилетів до Києва

В Україні – 12 815 випадків Covid за добу, рівень госпіталізацій теж зріс

фотоВ Україну з Британії прибули протитанкові засоби – Міноборони

фото, відеоРодина Зеленського потайки відпочивала на Сейшелах, поки він був у Карпатах – розслідування УП

Усі новини...
коронавірус
Коронавірус у світі б'є рекорди по кількості нових випадків два днів поспіль
Верховний суд США скасував наказ Байдена про вакцинацію співробітників великих компаній
У Швеції ввели нові обмеження через Covid-19
Останні новини
12:14
Транзит газу через Україну впав до мінімуму за чотири роки
12:14
Лідерка "Голосу" заявила, що разом із Порошенком опонуватиме владі
11:52
Однорічній дитині вперше в Україні трансплантували печінку від посмертного донора
11:47
США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer
11:33
Поклонська не поїде послом РФ в Африку: змінилися плани
11:32
У Києві за добу понад 1200 хворих на ковід, з них 126 – дітей
11:28
Група євродепутатів хоче відвідати Україну з місією через нарощування військ РФ
11:22
Курс валют на 19 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:20
Білий дім налаштований "песимістично": США подумують виділити Україні більше зброї – CNN
11:15
Росія заявила, що "не збирається нападати", і знову киває на "гарячі голови" у Києві
Усі новини...