У зоні ООС окупанти двічі порушували "тишу"
Субота, 15 січня 2022, 07:15
Упродовж доби 14 січня з боку проросійських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Причепилівки вони здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.
Українська правда