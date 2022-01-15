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У зоні ООС окупанти двічі порушували "тишу"

Субота, 15 січня 2022, 07:15
фото: штаб ООС

Упродовж доби 14 січня з боку проросійських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Причепилівки вони здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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