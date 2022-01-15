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В зоне ООС оккупанты дважды нарушали "тишину"

Суббота, 15 января 2022, 07:15
фото: штаб ООС

За сутки 14 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Прицепыловки они произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс


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