В зоне ООС оккупанты дважды нарушали "тишину"

За сутки 14 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Прицепыловки они произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.