В зоне ООС оккупанты дважды нарушали "тишину"
Суббота, 15 января 2022, 06:15
За сутки 14 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
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Недалеко от Прицепыловки они произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.
Украинская правда