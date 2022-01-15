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Львівщина зрівнялася з Києвом за кількістю нових випадків Covid

Субота, 15 січня 2022, 08:18
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових випадків Covid, померло 127 хворих, госпіталізовано 1 682 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Одужало за добу 6 172 особи.

Серед нових хворих – 727 дітей і 229 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили у Києві та на Львівщині (по 1178), а також в Івано-Франківській області (1167).

Найбільше летальних випадків за добу на Дніпропетровщині (14), Київщині (12), а також у Закарпатській, Сумській та Харківській областях (по 10).

Вакциновано за добу 90 817 людей. З них першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127, додаткову дозу – 659, бустерну дозу – 16 533 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

Що передувало: За добу 13 січня в Україні зафіксували 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусу, 140 хворих померли, водночас одужали 7 285 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус
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