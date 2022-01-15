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Львовская область сравнялась с Киевом по количеству новых случаев Covid

Суббота, 15 января 2022, 08:18
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых случаев Covid, умерли 127 больных, госпитализированы 1 682 человека.

Источник: Минздрав

Детали: Выздоровело за сутки 6 172 человека.

Среди новых больных – 727 детей и 229 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве и во Львовской области (по 1178), а также в Ивано-Франковской области (1167).

Больше всего летальных случаев за сутки в Днепропетровской (14) и Киевской (12) областях, а также в Закарпатской, Сумской и Харьковской областях (по 10).

Вакцинировано за сутки 90 817 человек. Из них первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу – 43 127, дополнительную дозу – 659, бустерную дозу – 16 533 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.

Что предшествовало: За сутки 13 января в Украине зафиксировали 10 476 новых подтвержденных случаев коронавируса, 140 больных умерли, вместе с тем выздоровели 7 285 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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