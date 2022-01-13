В Україні – понад 10 тисяч випадків Covid за добу, захід наздоганяє Київ

За добу 12 січня в Україні зафіксували 10 046 випадків коронавірусної хвороби і 191 смерть від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 1 676 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих – 590 дітей і 255 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (997), Івано-Франківській (983) та Львівській (949) областях, а також у Харківській (560), Сумській та Вінницькій (по 510), Одеській (508) областях.

Летальних випадків найбільше зафіксували у Дніпропетровській (19), Запорізькій (18), Львівській (14), Київській та Миколаївській (по 12) областях, у Києві, Сумській та Харківській (по 11) областях.

Одужали за минулу добу 7 202 жителі країни.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 727 034 рази. Зафіксовано 97 928 смертей від ускладнень та 3 537 826 одужань.

Нагадаємо: Національна академія наук України заявила, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на Covid-19. У МОЗ прогнозують, що пік хвилі припаде на лютий.

12 січня у світі підтвердили рекордні 3,1 млн випадків захворювання на коронавірус.