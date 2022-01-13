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В Україні – понад 10 тисяч випадків Covid за добу, захід наздоганяє Київ

Четвер, 13 січня 2022, 08:26
Динаміка нових і летальних випадків Covid, дашборд УП

За добу 12 січня в Україні зафіксували 10 046 випадків коронавірусної хвороби і 191 смерть від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 1 676 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих – 590 дітей і 255 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (997), Івано-Франківській (983) та Львівській (949) областях, а також у Харківській (560), Сумській та Вінницькій (по 510), Одеській (508) областях. 

Летальних випадків найбільше зафіксували у Дніпропетровській (19), Запорізькій (18), Львівській (14), Київській та Миколаївській (по 12) областях, у Києві, Сумській та Харківській (по 11) областях. 

Одужали за минулу добу 7 202 жителі країни.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 727 034 рази. Зафіксовано 97 928 смертей від ускладнень та 3 537 826 одужань.

Нагадаємо: Національна академія наук України заявила, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на Covid-19. У МОЗ прогнозують, що пік хвилі припаде на лютий

12 січня у світі підтвердили рекордні 3,1 млн випадків захворювання на коронавірус. 

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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