У Києві внаслідок негоди загинула людина, пошкоджено десяток авто

У Києві у п’ятницю ввечері через сильні пориви вітру дерево впало на автомобіль – водій загинув, а пасажирка постраждала.

Джерело: ДСНС

Деталі: На вулиці Верховинній, 34 внаслідок негоди та сильних поривів вітру дерево впало на автомобіль, в якому було затиснуто водія та пасажирку.

Ще до прибуття рятувальників пасажирку деблокували та передали медикам свідки.

Через значні розміри дерева рятувальникам довелося викликати автокран, щоб звільнити автівку.

Після цього рятувальники з використанням спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія та передали правоохоронцям.

Внаслідок падіння дерева також було пошкоджено лінію електромереж та інші автомобілі: "впав стовп, разом з ним і проводи, пошкодивши тим самим близько десятка автівок".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що на вулиці Верховинній внаслідок падіння дерева на автівку постраждали двоє людей. Через сильний вітер "Київська служба порятунку" здійснила 8 виїздів на виклики.