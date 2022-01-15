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В Киеве из-за непогоды погиб человек, поврежден десяток авто

Суббота, 15 января 2022, 09:21
В Киеве из-за непогоды погиб человек, поврежден десяток авто
скриншот видео ГСЧС

В Киеве в пятницу вечером из-за сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль – водитель погиб, а пассажирка пострадала.

Источник: ГСЧС

Детали: На улице Верховинной, 34 в результате непогоды и сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, в котором были зажаты водитель и пассажирка.

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Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали медикам свидетели.

Из-за больших размеров дерева спасателям пришлось вызвать автокран, чтобы освободить автомобиль.

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После этого спасатели с использованием специального оборудования деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей и другие автомобили: "упал столб, вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что на улице Верховинной в результате падения дерева на автомобиль пострадали два человека. Из-за сильного ветра "Киевская служба спасения" совершила 8 выездов на вызовы.

Украинская правда
Темы: Киевстихийное бедствие
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