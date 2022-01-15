Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве из-за непогоды погиб человек, поврежден десяток авто

Суббота, 15 января 2022, 10:21
скриншот видео ГСЧС

В Киеве в пятницу вечером из-за сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль – водитель погиб, а пассажирка пострадала.

Источник: ГСЧС

Детали: На улице Верховинной, 34 в результате непогоды и сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, в котором были зажаты водитель и пассажирка.

Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали медикам свидетели.

Из-за больших размеров дерева спасателям пришлось вызвать автокран, чтобы освободить автомобиль.

После этого спасатели с использованием специального оборудования деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей и другие автомобили: "упал столб, вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что на улице Верховинной в результате падения дерева на автомобиль пострадали два человека. Из-за сильного ветра "Киевская служба спасения" совершила 8 выездов на вызовы.

Украинская правда
Темы: Киевстихийное бедствие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский после слов Байдена напомнил, что "незначительных агрессий" не бывает

фото, видеоУ Навального показали фото роскошного "дворца Путина"

Нацбанк поднял учетную ставку до 10%

Зеленский: Ожидаю, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

В Кремле допустили новый разговор Байдена и Путина

скриншотыНа 6-9 месяцев: журналисты собрали данные о военных РФ, которые "на Украину едут"

Все новости...
Киев
В Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль, есть пострадавшие
Кличко говорит, что хакеры также атаковали и его сайт
В Киеве за сутки 1 193 больных коронавирусом
Последние новости
17:29
Instagram впервые опередил Facebook по количеству пользователей в Украине – исследование
17:23
На Донбассе российские боевики возобновили обстрелы после 3 суток "тишины"
17:18
"Посипака года": Шкарлет снова стал одним из лауреатов антипремии "Академическая недобропорядочность"
17:13
Чехия отправит Украине артиллерийские боеприпасы – СМИ
16:52
Зеленский после слов Байдена напомнил, что "незначительных агрессий" не бывает
16:52
Международные авиакомпании приостанавливают некоторые рейсы в США из-за неопределенности по 5G
16:42
В Чехии произошло масштабное ДТП с десятками автомобилей
16:38
Кремль отреагировал на заявления Байдена о мерах против банков РФ
16:30
Украина временно потеряла доступ к внешним заимствованиям – НБУ
16:29
Киевсовет обратился к власти по поводу "преследования Порошенко"
Все новости...