Посол при НАТО: загроза нападу РФ не зменшилася попри її програш в Альянсі

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко стверджує, що загроза нападу Росії не зменшилась після того як в Альянсі відповіли відмовою на ультимативні вимоги Москви.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки.

"Діалог був важкий, але діалог був важливий, щоб зрозуміти позиції і вимоги РФ. Мене радує, що всі делегації висловилися на підтримку України і всі одноголосно відмовилися обговорювати ультимативні вимоги РФ, особливо що стосується перспективи розширення" - сказала Галібаренко.

Однак, за її словами, така позиція союзників не означає, що загроза нападу РФ зменшилася.

"Як розказали нам союзники, на жаль, на заклики до РФ здійснити деескалацію конфлікту навколо України російська делегація жодним чином не відреагувала. Тому я скажу чітко: хочеш миру готуйся до війни. Треба бути готовими продовжити і дипломатичні зусилля, але так само розуміти, що Росія може обрати шлях збройного конфлікту" - зазначила посол.

"Росіяни розуміють, що наше співробітництво з НАТО просувається і є практичним, і я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до кінцевої мети, тої, яка була закріплена на Бухарестському саміті і звичайно це лякає керівництво РФ" - додала Галібаренко.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі