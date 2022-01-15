Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол при НАТО: угроза нападения РФ не уменьшилась, несмотря на ее проигрыш в Альянсе

Суббота, 15 января 2022, 12:56
Посол при НАТО: угроза нападения РФ не уменьшилась, несмотря на ее проигрыш в Альянсе
фото Радио Свобода

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко утверждает, что угроза нападения России не уменьшилась после того, как в Альянсе ответили отказом на ультимативные требования Москвы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Голосу Америки.

"Диалог был тяжелым, но диалог был важен, чтобы понять позиции и требования РФ. Меня радует, что все делегации высказались в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ, особенно в отношении перспектив расширения" - сказала Галибаренко.

Реклама:

Однако, по ее словам, подобная позиция союзников не означает, что угроза нападения РФ уменьшилась.

"Как рассказали нам союзники, к сожалению, на призывы к РФ совершить деэскалацию конфликта вокруг Украины российская делегация никоим образом не отреагировала. Поэтому я скажу четко: хочешь миру готовься к войне. Надо быть готовыми продолжить и дипломатические усилия, но также понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта" - отметила посол.

"Россияне понимают, что наше сотрудничество с НАТО продвигается и является практическим, и я думаю, что рано или поздно мы придем к конечной цели, той, которая была закреплена на Бухарестском саммите и обычно это пугает руководство РФ" - добавила Галибаренко.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: