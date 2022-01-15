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У Горлівці може статися техногенна катастрофа, в якій звинуватять Україну – розвідка

Субота, 15 січня 2022, 14:33
фото Міноборони

Українська розвідка повідомляє, що в окупованій Горлівці з ємностей із аміаком витікають у повітря отруйні речовини, що може бути використано як привід для розширення збройної агресії проти України.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин.

Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави".

Деталі: У розвідці вважають, що російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України, і хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави.

Українська правда
Теми: ОРДЛОекологіярозвідка
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