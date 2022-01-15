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В Горловке может произойти техногенная катастрофа, в которой обвинят Украину – разведка

Суббота, 15 января 2022, 14:33
фото Минобороны

Украинская разведка сообщает, что в оккупированной Горловке из емкостей с аммиаком вытекают в воздух ядовитые вещества, что может быть использовано как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Дословно: "По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ.

Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства".

Детали: В разведке считают, что российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины, и химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОэкологияразведка


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