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Загроза війни: США мають 18 сценаріїв, як завдати Росії "госторого болю"

Субота, 15 січня 2022, 15:38
Загроза війни: США мають 18 сценаріїв, як завдати Росії госторого болю
Владімір Путін, фото AFP/Getty Images

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Джерело: Нуланд у коментарі Financial Times

Деталі: Сполучені Штати вчергове наголосили, що Росія поплатиться у разі спроби напасти на Україну.

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За словами заступниці держсекретаря США, Вашингтон досі хоче врегулювати проблему за допомогою дипломатичного діалогу, водночас вже розроблені плани дій на різні випадки, зокрема й на випадок російської агресії.

Вона додала, що продовження переговорів, або ж відмова від них, залежатиме від того, яким шляхом вирішить йти президент РФ Владімір Путін.

Пряма мова Нуланд: "Я не збираюся попередньо анонсувати 18 різних сценаріїв... Я б просто сказала, що діалог з нашими союзниками спрямований на те, аби завдати дуже гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок (розпочне війну- УП) у будь-якій формі".

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Нагадаємо:

  • Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.
  • У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і почати вторгнення.

Теми: санкціївійнаПутінСШАРосія
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