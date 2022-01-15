Загроза війни: США мають 18 сценаріїв, як завдати Росії "госторого болю"
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
Джерело: Нуланд у коментарі Financial Times
Деталі: Сполучені Штати вчергове наголосили, що Росія поплатиться у разі спроби напасти на Україну.
За словами заступниці держсекретаря США, Вашингтон досі хоче врегулювати проблему за допомогою дипломатичного діалогу, водночас вже розроблені плани дій на різні випадки, зокрема й на випадок російської агресії.
Вона додала, що продовження переговорів, або ж відмова від них, залежатиме від того, яким шляхом вирішить йти президент РФ Владімір Путін.
Пряма мова Нуланд: "Я не збираюся попередньо анонсувати 18 різних сценаріїв... Я б просто сказала, що діалог з нашими союзниками спрямований на те, аби завдати дуже гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок (розпочне війну- УП) у будь-якій формі".
Нагадаємо:
- Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.
- У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.
- США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і почати вторгнення.