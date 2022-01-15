Угроза войны: США имеют 18 сценариев, как причинить России "острую боль"
Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.
Источник: Нуланд в комментарии Financial Times
Детали: Соединенные Штаты в очередной раз подчеркнули, что Россия поплатится в случае попытки напасть на Украину.
По словам замгоссекретаря США, Вашингтон до сих пор хочет урегулировать проблему с помощью дипломатического диалога, в то же время уже разработаны планы действий на разные случаи, в том числе и на случай российской агрессии.
Она добавила, что продолжение переговоров, или отказ от них, будет зависеть от того, каким путем решит идти президент РФ Владимир Путин.
Прямая речь Нуланд: "Я не собираюсь предварительно анонсировать 18 разных сценариев... Я бы просто сказала, что диалог с нашими союзниками направлен на то, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия сделает этот шаг (начнет войну - УП) в какой-либо форме".
Напомним:
- Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.
- В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и начать вторжение.