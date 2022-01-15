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Суд відправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка

Субота, 15 січня 2022, 17:57
Скріншот відео "Київ оперативний"

Водія позашляховика, який у Києві напав на людину через зауваження про неправильну паркову, взято під варту з можливістю внесення застави у сумі майже 1 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 14 січня біля одного з житлових будинків у Дніпровському районі Києва зупинилася автівка Toyota Land Cruiser Prado. Мешканець будинку зробив зауваження власнику позашляховика через неправильне паркування, у відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

У прокуратурі розповіли, шо чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень, 15 січня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Таким чином працівники Феміди задовольнили клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Одночасно суд передбачив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі  992 тис. гривень.

Пряма мова Максимець: "Підозрюваний визнав у суді свою вину. Його захист просив застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але суд відхилив це клопотання та, погодившись з позицією прокурора, заарештував на 2 місяці".

Передісторія: Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували. Дії водія Toyota кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Українська правда
Теми: Київнападпрокуратурасуд
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