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Суд отправил за решетку водителя внедорожника, который жестоко избил мужчину

Суббота, 15 января 2022, 16:57
Суд отправил за решетку водителя внедорожника, который жестоко избил мужчину
Скріншот відео "Київ оперативний"

Водитель внедорожника, который в Киеве напал на человека из-за замечаний о неправильной парковке, взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 1 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 14 января возле одного из жилых домов в Днепровском районе Киева остановился автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Житель дома сделал замечание владельцу внедорожника из-за неправильной парковки, в ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и продолжил наносить ему удары.

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В прокуратуре рассказали, что мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжкие телесные повреждения, 15 января суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Таким образом, работники Фемиды удовлетворили ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева.

Одновременно суд предусмотрел возможность внесения залога подозреваемым в размере 992 тыс. гривен.

Прямая речь Максимец: "Подозреваемый признал в суде свою вину. Его защита просила применить в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отклонил это ходатайство и, согласившись с позицией прокурора, арестовал его на 2 месяца".

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Предыстория: Потерпевшего, получившего в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали. Действия водителя Toyota квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Украинская правда
Темы: Киевнападениепрокуратурасуд
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