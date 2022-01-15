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Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

Субота, 15 січня 2022, 21:30
Андрій Шевченко, фото SNS Group/Getty Image

Після того, як українського футболіста й тренера Андрія Шевченка офіційно звільнили з посади очільника італійського "Дженоа", президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися до України.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч. 7 матчів закінчилися поразками, тричі підопічні Шевченка зіграли внічию.

15 січня стало відомо, що його звільнено.

З огляду на це Зеленський нагадав Шевченкові, що найсильніше всесвітньо відомого спортсмена люблять саме в Україні.

Пряма мова: "Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…"

Українська правда
Теми: Шевченко-футболістЗеленськийфутболспорт
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