Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

После того, как украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко официально уволили с должности главы итальянского "Дженоа", президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

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15 января стало известно, что он уволен.

Учитывая это, Зеленский напомнил Шевченко, что всемирно известного спортсмена сильнее всего любят именно в Украине.

Прямая речь: "Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

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Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…"