Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

Суббота, 15 января 2022, 21:30
Андрей Шевченко, фото SNS Group/Getty Image

После того, как украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко официально уволили с должности главы итальянского "Дженоа", президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, под его руководством команда выиграла всего один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

15 января стало известно, что он уволен.

Учитывая это, Зеленский напомнил Шевченко, что всемирно известного спортсмена сильнее всего любят именно в Украине.

Прямая речь: "Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…"

Украинская правда
Темы: Шевченко-футболистЗеленскийфутболспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден

Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

фотоПорошенко после суда празднует в столичном ресторане

Все новости...
Шевченко-футболист
Шевченко уволили из итальянского "Дженоа"
Итальянский ФК одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко
Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба
Последние новости
08:00
Главные новости среды и ночи: мера пресечения для Порошенко, призыв Зеленского
07:17
Штаб ООС: Двое суток подряд на Донбассе сохраняется "тишина"
06:56
Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине – СМИ
06:38
Мир снова пересек отметку в 3 млн новых случаев коронавируса в сутки
05:45
Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания на фоне противостояния с США
04:47
Новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию против Covid
03:50
После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ
03:19
Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом
02:50
В Ивано-Франковской области обнаружили штамм "омикрон"
01:51
ВОЗ рекомендует странам не запрещать международные путешествия из-за "омикрона"
Все новости...