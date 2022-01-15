Шевченка звільнили з італійського "Дженоа"

Українського футболіста Андрія Шевченка офіційно звільнено з посади головного тренера італійського "Дженоа".

Джерело: Sport.ua з посиланням на прес-службу клубу

Деталі: Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада.

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Під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч. 7 матчів закінчилися поразками, тричі підопічні Шевченка зіграли внічию.

В останньому матчі Шевченка на посаді наставника "Дженоа" програла "Мілану" (1:3) у Кубку Італії.

Шевченко раніше був головним тренером збірної України, але 31 липня повідомив, що прощається з національною командою.