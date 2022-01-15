Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Субота, 15 січня 2022, 21:53
Хакер, фото pixabay

Київ вважає, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" вчинила група, пов’язана з білоруською розвідкою.

Джерело: заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк у коментарі Reuters

Деталі: Атака на українські урядові веб-ресурси відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Експерти спочатку припустили, що хакери діяли з Росії.

Але за словами заступника секретаря РНБО, атаку, ймовірно, вчинила "білоруська" група UNC1151, що має досвід хакерських нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну, та вже поширювала наративи, які засуджують присутність НАТО у Європі.

Пряма мова Демедюка: "Попередньо ми вважаємо, що до цієї атаки може бути причетна група UNC1151. Пошкодження сайтів було лише прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом.

UNC1151 - це кібершпигунське угруповання, пов’язане зі спецслужбами Республіки Білорусь".

Деталі: Демедюк також висловив припущення, що хакери використовували Google Translate для перекладу свого послання на польську мову.

"Очевидно, що цим примітивним методом їм не вдалося нікого ввести в оману, але все ж це свідчить про те, що нападники "грали" на питанні польсько-українськомих відносин (які з кожним днем лише посилюються)", – додав посадовець РНБО.

Нагадаємо:

  • У "посланні" українцям, яке хакери залишили на сайті Міністерства закордонних справ, версія польською мовою видає, що ті, хто його писав, не є носіями мови – попри те, що зміст повідомлення натякає на "польський слід".
  • Кібератаку на урядові сайти вдалося реалізувати завдяки вразливості системи керування вмістом веб-сайтів October CMS, яку виявили ще в травні 2021 року.

Теми: хакериБілорусьРНБОУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПорошенко після суду "святкує" у столичному ресторані

У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

В МЗС РФ зменшили рівень вимог щодо нерозширення НАТО

Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

фотоЗеленський зустрівся з Блінкеном

Усі новини...
хакери
На тлі кібератаки на Україну ЄС розпочав антихакерські навчання
У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти
У Росії заарештували ще шістьох хакерів REvil
Останні новини
19:35
Регулятор обмежив можливості для зловживань під час імпорту електроенергії з Білорусі
19:22
фотоПорошенко після суду "святкує" у столичному ресторані
19:10
В МЗС відреагували на слова міністра уряду Словаччини про "шкідливі" санкції проти РФ
18:58
ФОТОГордон заявив, що офіс його видання обстріляли
18:55
"Ковідний фонд": в Укравтодорі знайшли порушень на тендерах на 7 мільярдів
18:53
У 2021 році силовики викрили 300 "мінерів": найчастіше погрожують з пост-СРСР і ОРДЛО
18:38
Уряд змінив правила реєстрації автомобілів, проданих за борги
18:23
Це далеко не його перемога, він підозрюваний – Арахамія про запобіжний захід Порошенку
18:22
У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО
18:16
Блінкен про справу проти Порошенка: "Не можу докладно коментувати"
Усі новини...