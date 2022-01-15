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Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Суббота, 15 января 2022, 21:53
Хакер, фото pixabay

Киев считает, что глобальную хакерскую атаку на сайты Кабмина и портал "Дія" совершила группа, связанная с белорусской разведкой.

Источник: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк в комментарии Reuters

Детали: Атака на украинские правительственные веб-ресурсы произошла в ночь с 13 на 14 января. Эксперты поначалу предположили, что хакеры действовали из России.

Но по словам заместителя секретаря СНБО, атаку, вероятно, совершила "белорусская" группа UNC1151, которая имеет опыт хакерских нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину, и уже распространяла нарративы, осуждающие присутствие НАТО в Европе.

Прямая речь Демедюка: "Предварительно мы считаем, что к этой атаке может быть причастна группа UNC1151. Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время.

UNC1151 – это кибершпионская группировка, связанная со спецслужбами Республики Беларусь".

Детали: Демедюк также предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода своего послания на польский язык.

"Очевидно, что этим примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельствует о том, что нападавшие играли на вопросе польско-украинских отношений (которые с каждым днем ​​только усиливаются)", – добавил чиновник СНБО.

Напомним:

  • В "послании" украинцам, которое хакеры оставили на сайте Министерства иностранных дел, версия на польском языке выдает, что те, кто его писал, не являются носителями языка – несмотря на то, что содержание сообщения намекает на "польский след".
  • Кибератаку на правительственные сайты удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года.

Темы: хакерыБеларусьСНБОУкраина


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