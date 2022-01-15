Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси
Киев считает, что глобальную хакерскую атаку на сайты Кабмина и портал "Дія" совершила группа, связанная с белорусской разведкой.
Источник: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк в комментарии Reuters
Детали: Атака на украинские правительственные веб-ресурсы произошла в ночь с 13 на 14 января. Эксперты поначалу предположили, что хакеры действовали из России.
Но по словам заместителя секретаря СНБО, атаку, вероятно, совершила "белорусская" группа UNC1151, которая имеет опыт хакерских нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину, и уже распространяла нарративы, осуждающие присутствие НАТО в Европе.
Прямая речь Демедюка: "Предварительно мы считаем, что к этой атаке может быть причастна группа UNC1151. Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время.
UNC1151 – это кибершпионская группировка, связанная со спецслужбами Республики Беларусь".
Детали: Демедюк также предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода своего послания на польский язык.
"Очевидно, что этим примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельствует о том, что нападавшие играли на вопросе польско-украинских отношений (которые с каждым днем только усиливаются)", – добавил чиновник СНБО.
Напомним:
- В "послании" украинцам, которое хакеры оставили на сайте Министерства иностранных дел, версия на польском языке выдает, что те, кто его писал, не являются носителями языка – несмотря на то, что содержание сообщения намекает на "польский след".
- Кибератаку на правительственные сайты удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года.