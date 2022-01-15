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Швеция усиливает боеспособность из-за активности РФ в Балтийском море

Суббота, 15 января 2022, 21:34
Швеция усиливает боеспособность из-за активности РФ в Балтийском море
Шведские военные, фото AFP/Getty Images

Вооруженные силы Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста российской военной активности в Балтийском море.

Источник: министр обороны Швеции Петер Гультквист, которого цитирует DW

Детали: Шведское телевидение в субботу, 15 января, опубликовало кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр острова – город Висбю паромом. Военно-транспортный самолет с солдатами и оборудованием приземлился в аэропорту Висбю 14 января.

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Глава Готландского полка Маттиас Ардин подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань. А глава оперативного управления вооруженных сил Швеции генерал-лейтенант Лейф Микаэль Классон рассказал, что в Висбю прибыли резервисты.

В ВС Швеции объяснили, что "операции усилены на нескольких локациях" на фоне роста российской активности в Балтийском море.

Прямая речь министра обороны Швеции: "Вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы. Усиление патрулирования на Готланде –  это знак того, что Стокгольм серьезно относится к ситуации, и что Швецию не "застанут" врасплох".

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Напомним:

  • Швеция решительно отвергла требование России о том, чтобы в НАТО не вступили новые члены. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что, хотя требования России адресованы прежде всего США и НАТО, они также затрагивают интересы не входящей в Альянс Швеции.

Темы: ШвецияРосcияоружие
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