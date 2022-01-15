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Загроза війни: США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії

Субота, 15 січня 2022, 22:52
Загроза війни: США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
Фото AFP/Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу провів телефонну розмову з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем, під час якої вони обговорили ймовірний напад Росії на Україну та способи спільного впливу на Москву для стримування її агресії.

Джерело: повідомлення Держдепу США, реліз Європейської служби зовнішніх справ (EEAS)

Деталі: У Держдепі  розповіли, що Блінкен обговорив з Боррелем тісну координацію, щоб відреагувати на значне нарощування військових сил Росії в Україні та поблизу українських кордонів. Держсекретар США вчергове підтвердив, що подальша агресія Москви проти Києва "матиме швидкі, важкі та скоординовані наслідки".

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У представництві європейської дипломатії у свою чергу повідомили, що під час розмови було підтверджено, що "ЄС та США залишаються відкритими для діалогу з Росією", проте не за рахунок свободи, суверенітету, незалежності членів трансатлантичної спільноти та їх партнерів, чи за рахунок поваги фундаментальних цінностей і відповідних міжнародних зобов'язань.

Дослівно EEAS: "Високий представник Боррель і секретар Блінкен підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності деескалації та повного виконання мінських домовленостей Росією. Вони розглянули поточну підготовку до заходів стримування та жорсткої міжнародної реакції з масовими наслідками для Росії у разі будь-якої подальшої агресії проти України".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не слід вести переговори з російською владою щодо долі України, поки Москва збирає війська на кордоні.
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
  • Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Українська правда
Теми: РосіяСШАЄСУкраїнавійна
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