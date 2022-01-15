Загроза війни: США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу провів телефонну розмову з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем, під час якої вони обговорили ймовірний напад Росії на Україну та способи спільного впливу на Москву для стримування її агресії.

Джерело: повідомлення Держдепу США, реліз Європейської служби зовнішніх справ (EEAS)

Деталі: У Держдепі розповіли, що Блінкен обговорив з Боррелем тісну координацію, щоб відреагувати на значне нарощування військових сил Росії в Україні та поблизу українських кордонів. Держсекретар США вчергове підтвердив, що подальша агресія Москви проти Києва "матиме швидкі, важкі та скоординовані наслідки".

У представництві європейської дипломатії у свою чергу повідомили, що під час розмови було підтверджено, що "ЄС та США залишаються відкритими для діалогу з Росією", проте не за рахунок свободи, суверенітету, незалежності членів трансатлантичної спільноти та їх партнерів, чи за рахунок поваги фундаментальних цінностей і відповідних міжнародних зобов'язань.

Дослівно EEAS: "Високий представник Боррель і секретар Блінкен підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності деескалації та повного виконання мінських домовленостей Росією. Вони розглянули поточну підготовку до заходів стримування та жорсткої міжнародної реакції з масовими наслідками для Росії у разі будь-якої подальшої агресії проти України".

Нагадаємо: