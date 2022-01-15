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Угроза войны: США и Евросоюз совместно готовятся жестко противодействовать России

Суббота, 15 января 2022, 23:52
Фото AFP/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого они обсудили возможное нападение России на Украину и способы совместного влияния на Москву для сдерживания ее агрессии.

Источник: сообщение Госдепа США, релиз Европейской службы внешних связей (EEAS)

Детали: В Госдепе рассказали, что Блинкен обсудил с Боррелем тесную координацию для того, чтобы отреагировать на значительное наращивание военных сил России в Украине и вблизи украинских границ. Госсекретарь США в очередной раз подтвердил, что дальнейшая агрессия Москвы против Киева "будет иметь быстрые, тяжелые и скоординированные последствия".

В представительстве европейской дипломатии в свою очередь сообщили, что во время разговора было подтверждено, что "ЕС и США остаются открытыми для диалога с Россией", однако не за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров или за счет уважения фундаментальных ценностей и соответствующих интернациональных обязательств.

Дословно EEAS: "Высокий представитель Боррель и секретарь Блинкен подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметили необходимость деэскалации и полного выполнения минских договоренностей Россией. Они рассмотрели текущую подготовку к мерам сдерживания и жесткой международной реакции с массовыми последствиями для России в случа какой-либо дальнейшей агрессии против Украины".

Напомним:

  • Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не следует вести переговоры с российскими властями по судьбе Украины, пока Москва собирает войска на границе.
  • Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы направляются "в Украину".

Украинская правда
Темы: РосcияСШАЕСУкраинавойна


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