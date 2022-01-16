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США і Канада обговорили "наслідки" для Росії в разі вторгнення в Україну

Неділя, 16 січня 2022, 03:48
США і Канада обговорили наслідки для Росії в разі вторгнення в Україну
фото: Getty Images

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман і заступниця міністра закордонних справ Канади Марта Морган, яка представляла Канаду на засіданні Ради НАТО-Росія в Брюсселі, під час телефонної розмови пообіцяли координувати дії у стримуванні агресії Росії щодо України.

Джерело: Держдеп

Деталі: Вони пообіцяли продовжити тісну координацію для стримування подальшої російської агресії проти України.

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Також закликали до деескалації Росії та наголосили на своїй прихильності дипломатії.

Шерман і Морган погодилися, що "будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну призведе до глобальних наслідків і серйозних витрат, включаючи скоординовані обмежувальні економічні заходи для Російської Федерації".

Нагадаємо: США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.

ВІДЕО ДНЯ

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Читайте також: У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ, також дивіться про це відео від ЄвроПравди.

Українська правда
Теми: СШАКанадаРосіявійна
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