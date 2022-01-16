США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган, представлявшая Канаду на заседании Совета НАТО-Россия в Брюсселе, в ходе телефонного разговора пообещали координировать действия в сдерживании агрессии России в отношении Украины.

Источник: Госдеп

Детали: Они пообещали продолжить тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины.

Также призвали к деэскалации России и отметили свою приверженность дипломатии.

Шерман и Морган согласились, что "любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к глобальным последствиям и серьезным затратам, включая скоординированные ограничительные экономические меры для Российской Федерации".

Напомним: США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией в рамках дипломатического диалога о деэскалации вокруг Украины.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Читайте также: В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ, также смотрите об этом видео от ЕвроПравды.