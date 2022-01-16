Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину

Воскресенье, 16 января 2022, 03:48
США и Канада обсудили последствия для России в случае вторжения в Украину
фото: Getty Images

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган, представлявшая Канаду на заседании Совета НАТО-Россия в Брюсселе, в ходе телефонного разговора пообещали координировать действия в сдерживании агрессии России в отношении Украины.

Источник: Госдеп

Детали: Они пообещали продолжить тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины.

Реклама:

Также призвали к деэскалации России и отметили свою приверженность дипломатии.

Шерман и Морган согласились, что "любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к глобальным последствиям и серьезным затратам, включая скоординированные ограничительные экономические меры для Российской Федерации".

Напомним: США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией в рамках дипломатического диалога о деэскалации вокруг Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Читайте также: В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ, также смотрите об этом видео от ЕвроПравды.

Украинская правда
Темы: СШАКанадаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: