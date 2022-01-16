За добу у світі – понад 5 тисяч смертей від коронавірусу

14 січня у світі діагностували 2 407 062 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом у світі за добу від недуги померли 5 708 осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

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Зокрема, у США зафіксували понад 404 тисячі, у Франції – понад 324 тисяч і в Індії – понад 271 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія та Австралія. Україна – на 31 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (886), Росії (723), Польщі (429). Загалом у світі за добу від недуги померли 5 708 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Британія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 266 448 690 осіб. Наразі нараховується близько 55 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 553 774 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: Науковці прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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