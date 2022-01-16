За сутки в мире – более 5 тысяч смертей от коронавируса

14 января в мире диагностировали 2 407 062 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в мире за сутки от болезни умерли 5 708 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 404 тысяч, во Франции – более 324 тысяч и в Индии – более 271 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Австралия. Украина – на 31 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (886), России (723), Польше (429). Всего в мире за сутки от болезни умерли 5 708 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Британия.

За все время пандемии излечились от болезни 266 448 690 человек. В настоящее время насчитывается около 55 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 553 774 смерти от COVID-19.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.